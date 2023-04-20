Аналитик Улитенко допустил, что цифровые активы вытеснят доллар и евро в будущем

Вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко выразил мнение, что новые цифровые активы, которые появятся через 12—17 лет, заменят мировую валюту (доллар, евро).

Развитие криптовалют и новых финансовых технологий сыграет значительную роль в изменении мировой валютной системы, поделился эксперт в беседе с URA.RU.

«Возможно, в 2035—2040-х годах уже появятся иные цифровые активы, способные конкурировать с традиционными валютами и внести коррективы в текущие прогнозы», — объяснил Улитенко.

Он также подчеркнул, что национальная валюта Китая недооценена на международной арене. Эксперт допустил, что юань сможет укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке в ближайшие десятилетия.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.