Аналитик Улитенко допустил, что цифровые активы вытеснят доллар и евро в будущем

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Вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко выразил мнение, что новые цифровые активы, которые появятся через 12—17 лет, заменят мировую валюту (доллар, евро).
Аналитик Улитенко допустил, что цифровые активы вытеснят доллар и евро в будущем
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Развитие криптовалют и новых финансовых технологий сыграет значительную роль в изменении мировой валютной системы, поделился эксперт в беседе с URA.RU.

«Возможно, в 2035—2040-х годах уже появятся иные цифровые активы, способные конкурировать с традиционными валютами и внести коррективы в текущие прогнозы», — объяснил Улитенко.

Он также подчеркнул, что национальная валюта Китая недооценена на международной арене. Эксперт допустил, что юань сможет укрепить свои позиции на мировом финансовом рынке в ближайшие десятилетия.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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