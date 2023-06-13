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Мантуров: ушедшие с опционом возврата автоконцерны могут вернуться в Россию

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Иностранные автоконцерны, которые ушли из России с опционом обратного выкупа, смогут вернуться в страну, но с условиями, заявил российский вице-премьер Денис Мантуров.

«В тех случаях, когда опцион предусмотрен, иностранные автопроизводители будут иметь возможность вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально», — цитирует РИА Новости Мантурова.

Он отметил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу и обсуждению.

Также Мантуров заявил, что российские активы японской Toyota, в том числе завод в Санкт-Петербурге проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп.

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