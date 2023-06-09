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Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80 за баррель

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80 за баррель.
Аналитик Чернов спрогнозировал цены на нефть Brent в диапазоне $80 за баррель
  • РИА Новости

По словам аналитика, в начале июня состоялось заседание стран участниц сделки ОПЕК+ на котором Саудовская Аравия приняла решение дополнительно сократить уровень добычи нефти с 1 июля 2023 года.

Чернов считает, что этот факт отразится на рынке не ранее, чем через два—три месяца.

«Ранее в начале апреля сразу несколько стран участниц сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении уровней добычи нефти с 1 мая 2023 года, что также отразится на ценах примерно через 2–3 месяца. Россия в начале года обещала добровольно сократить уровни добычи нефти... Уже в третьем квартале 2023 года можно ожидать постепенного роста мировых цен на нефть в сторону $80 за баррель эталонного сорта Brent», — уверен он.

Аналитик отметил, что ситуация с китайской экономикой тоже будет иметь важное значение для мировых цен на нефть, так как если её восстановление ускорится, то спрос на нефтепродукты вырастет и цены вслед за ним.

«Давление на мировые цены на нефть будет оказывать замедление темпов роста мировой экономики, рецессия в еврозоне, в которую она вошла по итогу первого квартала 2023 года, а также высокие риски глобальной рецессии. Однако страны ОПЕК+ дали ясно понять, кто «правит баллом» на мировом рынке нефти, поэтому считаем, что они и дальше будут бороться за стабилизацию мировых цен на нефть выше $80 за баррель, при необходимости снижая квоты на добычу нефти», — заключил собеседник RT.

Ранее управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов допустил высокую инфляцию в мировой экономике в 2025—2026 годах на фоне роста стоимости нефти.

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