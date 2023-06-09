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Экономист Ачкасов спрогнозировал высокую инфляцию в 2025 году из-за роста цен на нефть

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Управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов допустил высокую инфляцию в мировой экономике в 2025—2026 годах на фоне роста стоимости нефти.
Экономист Ачкасов спрогнозировал высокую инфляцию в 2025 году из-за роста цен на нефть
  • Gettyimages.ru
  • © coldsnowstorm

Он отметил, что резкий рост цен указывает на то, что инфляция никуда не уходит.

«В 2025—2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5—7% в сравнении с ожидаемым коридором 4—5% в 2023 году, если смотреть на экономику США», — цитирует его РИА Новости.

В мае министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT заявил, что улучшение экономического прогноза в стране, в том числе ожидаемое увеличение ВВП России на 1,2% по итогам 2023 года вместо сокращения на 0,8%, связано с рядом факторов.

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