Пушилин: уголь из ДНР по логистическим цепочкам поставляется в Европу и в Азию
- РИА Новости
Об этом рассказал в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.
По его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях в ДНР.
«Оставшуюся часть, даже с учётом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам... поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран», — заявил Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.