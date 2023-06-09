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Пушилин: уголь из ДНР по логистическим цепочкам поставляется в Европу и в Азию

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Уголь из Донецкой Народной Республики по логистическим цепочкам поставляется и в Европу, и в Азию.
Пушилин: уголь из ДНР по логистическим цепочкам поставляется в Европу и в Азию
  • РИА Новости

Об этом рассказал в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях в ДНР.

«Оставшуюся часть, даже с учётом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам... поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран», — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что машиностроение является одним из приоритетных направлений в регионе.

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