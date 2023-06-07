Минэнерго: энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах

Энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления повреждённой инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей», — заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия уверена в востребованности своих нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ и угля на азиатском рынке.