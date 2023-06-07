Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минэнерго: энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах

Короткая ссылка
Энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах в кратчайшие сроки.
Минэнерго: энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

«Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления повреждённой инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей», — заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия уверена в востребованности своих нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ и угля на азиатском рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить