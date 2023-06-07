На выставке «Иннопром» Свердловскую область представят 35 предприятий
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU.
Среди них Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени Калинина, Свердловская железная дорога, технопарк в сфере электронной промышленности и другие.
Полный список предприятий опубликован на информационном портале области.
«Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — прокомментировал гендиректор регионального Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.
Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.