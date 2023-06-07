На выставке «Иннопром» Свердловскую область представят 35 предприятий

На промышленной выставке «Иннопром», которая пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, Свердловскую область представят 35 компаний.

Об этом сообщает URA.RU.

Среди них Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод имени Калинина, Свердловская железная дорога, технопарк в сфере электронной промышленности и другие.

Полный список предприятий опубликован на информационном портале области.

«Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — прокомментировал гендиректор регионального Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что торгово-промышленная палата России планирует содействовать развитию партнёрства российского бизнеса с зарубежными коллегами.