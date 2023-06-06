Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в 2023 году

В нынешнем году темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,1% на фоне повышения ставок и финансовых рисков, говорится в докладе Всемирного банка.

«Темпы роста мировой экономики, согласно прогнозам, в 2023 году снизятся до 2,1% по сравнению с 3,1% в 2022 году», — говорится в докладе.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, за исключением Китая, прогнозируется замедление роста до 2,9% в сравнении с 4,1% в прошлом году.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью каналу CNN заявил, что не ожидает дефолта в Соединённых Штатах.