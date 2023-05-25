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Президент Всемирного банка заявил, что не ожидает дефолта в США

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью каналу CNN заявил, что не ожидает дефолта в Соединённых Штатах.
Президент Всемирного банка заявил, что не ожидает дефолта в США
  • © Shiny Things. Flickr

«Я не ожидаю дефолта», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что ситуации, подобные той, которая сложилась в настоящий момент в США, случаются раз в несколько лет. Главная проблема, по его мнению, в данном случае кроется в американском законодательстве.

«Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это, на самом деле, нежизнеспособный выбор. Я выступаю за то, что в какой-то момент они бы выдохнули и изменили закон», — отметил он.

Малпасс также заявил о необходимости для Соединённых Штатов принять меры по снижению расходов.

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.

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