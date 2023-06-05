Белый дом: США важен баланс на нефтяном рынке после решения Эр-Рияда сократить добычу

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов экономики США после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения», — сказал он.

По словам Кирби, американский президент Джо Байден намерен фокусироваться на том, что является наилучшим для народа и экономики США.

Ранее Саудовская Аравия решила продлить дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.

Кроме того, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.