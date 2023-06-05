Белый дом: США важен баланс на нефтяном рынке после решения Эр-Рияда сократить добычу
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения», — сказал он.
По словам Кирби, американский президент Джо Байден намерен фокусироваться на том, что является наилучшим для народа и экономики США.
Ранее Саудовская Аравия решила продлить дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года.
Кроме того, организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.