Аналитик Юшков: Саудовская Аравия сократит добычу нефти для поддержки цен
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» Юшков напомнил, что в апреле Саудовская Аравия, как и несколько других стран ОПЕК+, решила добровольно сократить добычу и взяла на себя обязательства, помимо квот, уменьшить объём на 500 тыс. баррелей в сутки.
В результате общее добровольное сокращение добычи нефти саудитами составит 1,5 млн баррелей в сутки.
«Даже если это будет на месяц, это много. В данном случае, наверное, это позволит удержать цены на текущем уровне», — считает эксперт.
Как отметил Юшков, страна хочет поддержать цены, чтобы они не упали к $60 за баррель и меньше.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.