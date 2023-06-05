Аналитик Юшков: Саудовская Аравия сократит добычу нефти для поддержки цен

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Саудовская Аравия, решив дополнительно сократить добычу нефти, хочет удержать цены от дальнейшего снижения.

В беседе с газетой «Известия» Юшков напомнил, что в апреле Саудовская Аравия, как и несколько других стран ОПЕК+, решила добровольно сократить добычу и взяла на себя обязательства, помимо квот, уменьшить объём на 500 тыс. баррелей в сутки.

В результате общее добровольное сокращение добычи нефти саудитами составит 1,5 млн баррелей в сутки.

«Даже если это будет на месяц, это много. В данном случае, наверное, это позволит удержать цены на текущем уровне», — считает эксперт.

Как отметил Юшков, страна хочет поддержать цены, чтобы они не упали к $60 за баррель и меньше.

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