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Посол Алипов рассказал о перспективах развития сотрудничества с Индией в различных сферах

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Посол России в Индии Денис Алипов рассказал о расширении сотрудничества двух стран в ряде областей.
Посол Алипов рассказал о перспективах развития сотрудничества с Индией в различных сферах
  • © МИД РФ

Индийские производители постепенно заполняют ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и поставляют на российский рынок машинотехническую продукцию, электронику, автокомпоненты, медицинские препараты и фармацевтическую продукцию, минеральные удобрения, а также текстильные и продовольственные товары, сообщил он в интервью «Известиям».

«В числе ключевых приоритетов — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии, железнодорожном машиностроении, в том числе в рамках программы «Делай в Индии», подразумевающей локализацию производства и создание СП», — добавил посол.

По его словам, рассматриваются также варианты сотрудничества в сфере инновационных решений в транспорте, технологии умного города, ИКТ, финтех, туризм.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

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