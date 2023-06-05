В мае индекс деловой активности в сфере услуг России понизился до 54,3 пункта

В мае индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России снизился до 54,3 пункта с 55,9 пункта в апреле, сообщает S&P Global.

«Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекцией на сезонные изменения S&P Global Russia составил 54,3 пункта в мае, снизившись с 55,9 пункта в апреле», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что это свидетельствует об устойчивом росте объёмов производства в российских компаниях сферы услуг.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия Москвы оказали на 8,3% больше платных услуг населению в январе — марте 2023 года, чем за аналогичный период прошлого года.