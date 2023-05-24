Оборот предприятий Москвы в сфере платных услуг вырос на 8,3% в I квартале 2023 года

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия Москвы оказали на 8,3% больше платных услуг населению в январе — марте 2023 года, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом информирует НСН.

Объём платных услуг предприятий Москвы достиг 708,5 млрд рублей, отметил вице-мэр.

«Наибольший рост в первые три месяца этого года демонстрировали цифровые услуги: подписки на онлайн-кинотеатры, электронные сервисы, облачные хранилища. Выручка в этом сегменте составила 44,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 76,1%», — уточнил Ефимов.

На втором месте — сфера культуры, где в этот период оборот показал рост на 43,8%, на третьем — сфера туризма с ростом оборота на 20%.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.