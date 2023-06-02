В Карелии средний уровень зарплат побил рекорд и превысил 60 тысяч рублей

По данным Федеральной службы госстатистики Карелиястата за март, в Карелии уровень средней заработной платы увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 60 705 рублей.

РИА Новости