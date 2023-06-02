В Карелии средний уровень зарплат побил рекорд и превысил 60 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru.
В свою очередь, в феврале показатель средней зарплаты в Карелии составил 59 698 рублей.
Отмечается, что самые высокие зарплаты в марте были у работников сферы добычи полезных ископаемых — 101 612 рублей.
Самый низкий уровень оплаты труда отмечен в сфере торговли и ремонта авто. Так, продавцы и специалисты по ремонту автомобилей и мотоциклов в среднем получали 39 642 рубля.
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