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В Карелии средний уровень зарплат побил рекорд и превысил 60 тысяч рублей

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По данным Федеральной службы госстатистики Карелиястата за март, в Карелии уровень средней заработной платы увеличился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 60 705 рублей.
В Карелии средний уровень зарплат побил рекорд и превысил 60 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

В свою очередь, в феврале показатель средней зарплаты в Карелии составил 59 698 рублей.

Отмечается, что самые высокие зарплаты в марте были у работников сферы добычи полезных ископаемых — 101 612 рублей.

Самый низкий уровень оплаты труда отмечен в сфере торговли и ремонта авто. Так, продавцы и специалисты по ремонту автомобилей и мотоциклов в среднем получали 39 642 рубля.

Ранее руководитель карьерного центра Skypro Светлана Шиманская рассказала «Известиям», как перезапустить карьеру в короткие сроки.

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