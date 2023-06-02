Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Аналитик Раманинов спрогнозировал рост цен на нефть

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.
Аналитик Раманинов спрогнозировал рост цен на нефть
  • РИА Новости

«Сейчас пока не очень заметно, но в ближайшее время уже начнёт сказываться дефицит — и потому цены на нефть начнут расти. Ситуация на рынке такова, что на месячном горизонте мы можем увидеть котировки Brent до $83—85 за баррель. Нефть WTI поднимется до $78—80 за баррель. Российская Urals, несмотря на санкции, поднимется до $60 за баррель, а при позитивном развитии событий мы можем увидеть даже $65 за баррель к концу III квартала», — считает аналитик.

По его мнению, влиять на цены будут такие факторы, как восстановление китайской экономики, санкционное давление на Россию, а также ситуация в США, чьи «стратегические резервные хранилища уже опустели более чем наполовину».

Ранее стало известно, что стратегические резервы нефти в США сократились до минимума за последние 40 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить