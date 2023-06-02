Аналитик Раманинов спрогнозировал рост цен на нефть

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.

«Сейчас пока не очень заметно, но в ближайшее время уже начнёт сказываться дефицит — и потому цены на нефть начнут расти. Ситуация на рынке такова, что на месячном горизонте мы можем увидеть котировки Brent до $83—85 за баррель. Нефть WTI поднимется до $78—80 за баррель. Российская Urals, несмотря на санкции, поднимется до $60 за баррель, а при позитивном развитии событий мы можем увидеть даже $65 за баррель к концу III квартала», — считает аналитик.

По его мнению, влиять на цены будут такие факторы, как восстановление китайской экономики, санкционное давление на Россию, а также ситуация в США, чьи «стратегические резервные хранилища уже опустели более чем наполовину».

Ранее стало известно, что стратегические резервы нефти в США сократились до минимума за последние 40 лет.