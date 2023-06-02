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Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 79—82 рублей

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT дала прогноз курса доллара и евро на следующую неделю.
Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 79—82 рублей
  • РИА Новости

По словам аналитика, рубль начал июнь с укрепления по отношению к доллару и евро, несмотря на падение цены нефти и окончание майского налогового периода.

«Главным фактором, оказывающим воздействие на рубль, являются, скорее всего, отступление угрозы дефолта США по госдолгу и, соответственно, возобновление интереса на рынке к более рискованным валютам развивающихся стран», — считает Мильчакова.

Она добавила, что итоги министерской встречи ОПЕК+, которая пройдёт в Вене 4 июня, начнут влиять на валютный рынок.

«Скорее всего, для нефтяного и валютного рынка будет иметь значение не столько решение ОПЕК+ по квотам на добычу, которые, видимо, не будут изменены, сколько заявления и прогнозы министров стран ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравии и России», — объяснила собеседница RT.

Ещё одним важным фактором влияния Мильчакова назвала решение Банка России по ключевой ставке.

«На следующей неделе можно ожидать курс доллара 79—82 рубля, евро — 85—88 рублей», — уточнила она.

Ранее экономист Скотт Макдоналд заявил, что потенциальный дефолт в США может привести к тяжёлым последствиям для американского доллара и экономики страны.

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