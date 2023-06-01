В ФТС заявили о сохранении тенденции к снижению торговли России с ЕС в 2023 году

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, что тенденция к снижению товарооборота России с Евросоюзом сохраняется в 2023 году.

«Резко снижается объём торговли с Евросоюзом — примерно в два раза и по весу, и по стоимости по сравнению с предыдущими периодами. Эта тенденция продолжается и в текущем году», — цитирует его РИА Новости.

Весте с этим он отметил хорошую динамику торговли со странами ЕАЭС. Давыдов напомнил, что президент России Владимир Путин указывал недавно, что у российской стороны за прошлый год был рост торговли в 15% по данному направлению.

«По первому кварталу этого года у нас рост ещё на 22%. Практически все страны очень активно идут. Наибольший рост торговли с Арменией», — добавил он.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил об увеличении экспорта рыбы в дружественные страны на 40% в 2022 году.