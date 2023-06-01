В Москве нарастили объёмы выпуска продукции из орехов и фруктов
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Об этом сообщает РИАМО.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что столичная компания «Амидис Групп», производитель обжаренных в специях орехов, удвоила выпуск продукции в течение года.
Продукцию компании поставляют в торговые розничные сети и на онлайн-площадки.
Уточняется также, что производитель расширил линейку для потребителей, придерживающихся здорового питания.
Ранее НСН сообщала, что московские предприятия нарастили объёмы по производству косметической и парфюмерной продукции почти на 40% за январь-февраль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.