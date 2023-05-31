Российский кабмин поручил включить в параллельный импорт запчасти для сельхозтехники

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос включения в перечень товаров для параллельного импорта запасных частей для сельхозтехники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского вице-премьера, соответствующее поручение было дано Министерству сельского хозяйства России и Минпромторгу.

«Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания поручила... проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках механизма параллельного импорта для своевременного обеспечения аграриев запасными частями в период проведения сезонных полевых работ», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Минпромторг внесёт линзы Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта.

в мае глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский предложил распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров, кроме производимых на российской территории.