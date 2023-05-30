Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В мае 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано около 107 тонн рапсового масла

Короткая ссылка
За май 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано 107,29 т рапсового масла.
В мае 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано около 107 тонн рапсового масла
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что товар прошёл все необходимые проверки и его собственник получил семь фитосанитарных сертификатов, которые позволят ему экспортировать продукцию в Китай.

Ранее сообщалось, что в 2022 году объём поставок российской сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $8 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить