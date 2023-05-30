В мае 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано около 107 тонн рапсового масла

За май 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировано 107,29 т рапсового масла.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что товар прошёл все необходимые проверки и его собственник получил семь фитосанитарных сертификатов, которые позволят ему экспортировать продукцию в Китай.

Ранее сообщалось, что в 2022 году объём поставок российской сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $8 млрд.