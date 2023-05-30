Новак поручил производителям обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже.

Об этом говорится на сайте российского правительства.

Новак также указал на необходимость следить за ценами на заправках и в оптовом сегменте.

Кроме того, вице-премьер призвал нефтяные компании продолжить работу по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при российском Минэнерго.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.