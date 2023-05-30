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Новак поручил производителям обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

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Вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил производителям обеспечить равномерные и регулярные продажи топлива на бирже.
Новак поручил производителям обеспечить равномерные продажи топлива на бирже

    Об этом говорится на сайте российского правительства.

    Новак также указал на необходимость следить за ценами на заправках и в оптовом сегменте.

    Кроме того, вице-премьер призвал нефтяные компании продолжить работу по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при российском Минэнерго.

    Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.

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