Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак во вторник, 30 мая, обсудит с нефтяными компаниями сложившуюся ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Об этом сообщили Интерфаксу в аппарате вице-премьера.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.