Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов
Вице-премьер России Александр Новак во вторник, 30 мая, обсудит с нефтяными компаниями сложившуюся ситуацию на рынке нефтепродуктов.
- РИА Новости
Об этом сообщили Интерфаксу в аппарате вице-премьера.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.
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