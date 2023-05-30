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Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов

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Вице-премьер России Александр Новак во вторник, 30 мая, обсудит с нефтяными компаниями сложившуюся ситуацию на рынке нефтепродуктов.
Новак 30 мая обсудит с нефтяными компаниями ситуацию на рынке нефтепродуктов
  • РИА Новости

Об этом сообщили Интерфаксу в аппарате вице-премьера.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что западные государства не прекращали покупать российские газ и нефть, но теперь используют обходные пути.

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