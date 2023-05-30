Экономист Беляев назвал конъюнктурным всплеском повышение курса доллара до 81 рубля

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара поднялся выше 81 рубля.

Специалист объяснил повышение курса валюты реакцией на достигнутый в США компромисс, касающийся повышения планки госдолга.

«В принципе, фундаментальных причин для роста или снижения курса доллара к рублю в данный момент не существует. Так что это не тенденция, а просто конъюнктурный всплеск», — считает Беляев.

По его мнению, в ближайшее время всё вернётся к прежнему диапазону.

«Все события в ближайшее время будут происходить вокруг 80 рублей», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с 17 мая.