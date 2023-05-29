Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов с погашением в 2026 и 2036 годах
- РИА Новости
Ведомство сообщает об этом на своём официальном сайте.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) и в 2036 году в сумме 2,3 млрд руб. (эквивалент €26,5 млн) получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сказано в заявлении.
Так, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены министерством в полном объёме.
4 мая ведомство сообщило, что бюджет России в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.