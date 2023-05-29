Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Энергоэксперт Юшков рассказал о ценах на газ в Европе

Короткая ссылка
Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен, заявил энергоэксперт Игорь Юшков.
Энергоэксперт Юшков рассказал о ценах на газ в Европе
  • РИА Новости

«Для изменения рыночной динамики и роста газовых цен должен произойти всплеск потребления, а пока торги балансируются путём снижения потребления в Европе после окончания отопительного сезона», — цитирует Юшкова ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, энергокомпании Европы на самом деле хотят увеличить потребление газа, но прекращение поставок российского сырья по «Северному потоку — 1» и проблемы в отношениях с Россией сделали такой сценарий невозможным.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить