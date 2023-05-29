Энергоэксперт Юшков рассказал о ценах на газ в Европе

Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен, заявил энергоэксперт Игорь Юшков.

«Для изменения рыночной динамики и роста газовых цен должен произойти всплеск потребления, а пока торги балансируются путём снижения потребления в Европе после окончания отопительного сезона», — цитирует Юшкова ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, энергокомпании Европы на самом деле хотят увеличить потребление газа, но прекращение поставок российского сырья по «Северному потоку — 1» и проблемы в отношениях с Россией сделали такой сценарий невозможным.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.