Энергоэксперт Юшков рассказал о ценах на газ в Европе
- РИА Новости
«Для изменения рыночной динамики и роста газовых цен должен произойти всплеск потребления, а пока торги балансируются путём снижения потребления в Европе после окончания отопительного сезона», — цитирует Юшкова ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, энергокомпании Европы на самом деле хотят увеличить потребление газа, но прекращение поставок российского сырья по «Северному потоку — 1» и проблемы в отношениях с Россией сделали такой сценарий невозможным.
В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.