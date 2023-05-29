Еврокомиссия напомнила Венгрии о соблюдении санкций при реализации «Пакш-2»

Еврокомиссия напомнила о важности соблюдения антироссийских санкций при реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».

«Еврокомиссия напомнила Венгрии, что продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках «Пакш-2» не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников», — заявил представитель ЕК РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия одобрила изменения, внесённые Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2».

Также стало известно, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии при участии «Росатома» начнётся в 2024 году.