Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Еврокомиссия напомнила Венгрии о соблюдении санкций при реализации «Пакш-2»

Короткая ссылка
Еврокомиссия напомнила о важности соблюдения антироссийских санкций при реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2».
Еврокомиссия напомнила Венгрии о соблюдении санкций при реализации «Пакш-2»
  • © Росатом

«Еврокомиссия напомнила Венгрии, что продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках «Пакш-2» не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников», — заявил представитель ЕК РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия одобрила изменения, внесённые Венгрией и Россией в документы по проекту АЭС «Пакш-2».

Также стало известно, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии при участии «Росатома» начнётся в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить