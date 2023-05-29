Экономист Колобанов: текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса — предложения

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов в беседе с РИА Новости заявил, что текущие цены на газ в Европе отражают баланс спроса — предложения.

По его словам, в 2022 году «шоковые высокие цены» на газ в Европе были связаны в большей степени с ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период.

Колобанов добавил, что сейчас у потребителей в государствах Европы появилась «некоторая уверенность в завтрашнем дне».

«И текущая цена отражает баланс спроса — предложения», — сказал он.

25 мая во время торгов стоимость фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за два года.

В начале апреля сообщалось, что подземные хранилища Евросоюза вновь вернулись в режим, когда закачка газа превышает его отбор и запасы снова пополняются.