WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать объёмы сокращения добычи нефти
- РИА Новости
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает РБК со ссылкой на материал американского издания, с соответствующей просьбой представители правительства арабской страны обратились к российским коллегам. По мнению королевства, Россия не в полной мере соблюдает сокращение.
Также WSJ утверждает, что «трений» между странами становится больше в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая назначена на 4 июня.
Какие-либо доказательства указанной в статье информации издание не приводит.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи, запланированной на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, основываясь на предыдущих решениях.