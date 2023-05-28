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WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать объёмы сокращения добычи нефти

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Саудовская Аравия призвала российскую сторону соблюдать объёмы сокращения добычи нефти.
WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать объёмы сокращения добычи нефти
  • РИА Новости

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает РБК со ссылкой на материал американского издания, с соответствующей просьбой представители правительства арабской страны обратились к российским коллегам. По мнению королевства, Россия не в полной мере соблюдает сокращение.

Также WSJ утверждает, что «трений» между странами становится больше в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая назначена на 4 июня.

Какие-либо доказательства указанной в статье информации издание не приводит.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи, запланированной на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, основываясь на предыдущих решениях.

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