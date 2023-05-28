WSJ: Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать объёмы сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия призвала российскую сторону соблюдать объёмы сокращения добычи нефти.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает РБК со ссылкой на материал американского издания, с соответствующей просьбой представители правительства арабской страны обратились к российским коллегам. По мнению королевства, Россия не в полной мере соблюдает сокращение.

Также WSJ утверждает, что «трений» между странами становится больше в преддверии встречи министров стран ОПЕК+, которая назначена на 4 июня.

Какие-либо доказательства указанной в статье информации издание не приводит.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в ходе встречи, запланированной на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, основываясь на предыдущих решениях.