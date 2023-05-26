ЦБ опроверг информацию об установлении требований к первоначальному взносу по ипотеке

Центробанк не устанавливал требований по размеру первоначального взноса по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ якобы намерен повысить требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%.

«Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки», — приводит ТАСС заявление регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости принимать дополнительные меры по его поддержке.