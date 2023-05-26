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Аналитик Демидов: из-за эмбарго на российский дизель обогащаются перекупщики

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Независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов выразил мнение, что запрет ЕС на импорт российского дизеля привёл к обоюдным потерям и дестабилизировал рынок.
Аналитик Демидов: из-за эмбарго на российский дизель обогащаются перекупщики
  • РИА Новости

Москва вынуждена была провести переориентацию продаж, а европейцы — начать поиск новых поставщиков, в результате на эмбарго зарабатывают посредники, такие как Индия и Саудовская Аравия, поделился эксперт с ФБА «Экономика сегодня».

Заменить Россию как крупнейшего поставщика сырья для европейского рынка оказалось непросто. Стоимость на топливо в странах ЕС растёт, подчеркнул Демидов.

«Для замещения России на рынке должна появиться свободная нефть, из которой затем кто-то сделает дизель. Сегодня такое сырьё есть только у Москвы, потому что остальные поставки уже проданы», — констатировал он.

Ранее специалист по рынкам Александр Багманов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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