В ЦБ заявили о росте инфляционных ожиданий россиян
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте финансового регулятора.
«В мае 2023 года инфляционные ожидания населения несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца. По данным опроса ООО «инФОМ», граждане ожидают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев составит 10,8%», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца в целом снизились, однако в розничной торговле продолжили рост.
Ранее ЦБ России прогнозировал повышение годовой инфляции с мая.