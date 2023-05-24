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В ЦБ заявили о росте инфляционных ожиданий россиян

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В ЦБ России заявили, что инфляционные ожидания населения в мае выросли.
В ЦБ заявили о росте инфляционных ожиданий россиян
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«В мае 2023 года инфляционные ожидания населения несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца. По данным опроса ООО «инФОМ», граждане ожидают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев составит 10,8%», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца в целом снизились, однако в розничной торговле продолжили рост.

Ранее ЦБ России прогнозировал повышение годовой инфляции с мая.

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