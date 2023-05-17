ЦБ России спрогнозировал повышение годовой инфляции с мая

Центробанк России опубликовал информационно-аналитический комментарий, в котором говорится, что с мая в стране ожидается повышение годовой инфляции.

«Годовая инфляция начнёт увеличиваться с мая, по мере выхода из её расчёта низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года», — следует из материала на сайте финансового регулятора.

В базовом сценарии годовая инфляция с учётом проводимой денежно‐кредитной политики составит 4,5—6,5% в 2023 году, а затем вернётся к 4% в 2024 году.

Ранее Минэкономразвития России опубликовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила 2,34% на 15 мая.