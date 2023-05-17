Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 15 мая составила 2,34%

Минэкономразвития России опубликовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила 2,34% на 15 мая.