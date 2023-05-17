Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 15 мая составила 2,34%
Минэкономразвития России опубликовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила 2,34% на 15 мая.
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«Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34%», — говорится в документе.
Ранее Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.
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