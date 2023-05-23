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ЦБ России повышает нормативы обязательных резервов для банков

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Центробанк России с июня повышает нормативы обязательных резервов для банков.
ЦБ России повышает нормативы обязательных резервов для банков
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

«Банк России с учётом динамики структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повышает с 1 июня 2023 года нормативы обязательных резервов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение составит от 0,5 п. п. до 1 п. п. в разных категориях. Так, например, на 0,5 п. п., до 4,5%, будут повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций.

При этом уточняется, что нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в банковском секторе России устойчивой.

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