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Банковский сектор России в этом году может заработать более 2,5 трлн рублей

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Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в эфире телеканала РБК заявил, что банковский сектор России в этом году может заработать более 2,5 трлн рублей.
Банковский сектор России в этом году может заработать более 2,5 трлн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Я полагаю, что вполне мы можем побить рекорд 2021 года — 2,5 трлн рублей банковская система может заработать в текущем году», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что данной ситуации способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в России, выросшая маржинальность сектора, а также резервы, накопленные финансовыми организациями в 2022 году.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в банковском секторе России устойчивой.

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