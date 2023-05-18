Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в эфире телеканала РБК заявил, что банковский сектор России в этом году может заработать более 2,5 трлн рублей.

«Я полагаю, что вполне мы можем побить рекорд 2021 года — 2,5 трлн рублей банковская система может заработать в текущем году», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что данной ситуации способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в России, выросшая маржинальность сектора, а также резервы, накопленные финансовыми организациями в 2022 году.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию в банковском секторе России устойчивой.