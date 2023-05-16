Набиуллина: в ближайшие годы в России будет преобладать банковское финансирование
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Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
«У нас преобладает банковское финансирование и, видимо, в ближайшие годы будет преобладать», — цитирует её ТАСС.
По её словам, эта тенденция объясняется тем, что рынок капитала ощутил на себе больше негативных последствий, нежели банковский рынок в 2022 году.
Вместе с этим она добавила, что российский финансовый регулятор намерен стимулировать рост рынка капитала «опережающими темпами».
Ранее Набиуллина назвала ситуацию в банковском секторе России устойчивой.