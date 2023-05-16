Набиуллина: в ближайшие годы в России будет преобладать банковское финансирование

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковское финансирование в стране в ближайшие годы будет преобладать над рынком капитала.

Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

«У нас преобладает банковское финансирование и, видимо, в ближайшие годы будет преобладать», — цитирует её ТАСС.

По её словам, эта тенденция объясняется тем, что рынок капитала ощутил на себе больше негативных последствий, нежели банковский рынок в 2022 году.

Вместе с этим она добавила, что российский финансовый регулятор намерен стимулировать рост рынка капитала «опережающими темпами».

Ранее Набиуллина назвала ситуацию в банковском секторе России устойчивой.