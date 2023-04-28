Набиуллина: ЦБ не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор знает о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам в разморозке их активов, однако тенденции к общей разблокировке пока не видит.

«Нам известны единичные пока случаи как выдачи разрешений, так и отказов. Но мы пока не видим тенденции в разморозке активов», — цитирует её ТАСС.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.

В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщила, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.