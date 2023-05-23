Reuters: Raiffeisen склонился к решению передать российский бизнес акционерам
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Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается в материале, RBI не удалось найти покупателя для российской части своего бизнеса, при этом идея выделения «дочки» Raiffeisen в России в отдельную структуру одобряется правительством Австрии.
Кроме того, данное решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка и США.
Если выделение российской «дочки» будет успешным, в Австрии будет зарегистрирована новая компания, акционерами которой станут владельцы ценных бумаг RBI.
В конце марта банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».
Уточнялось, что рыночные условия для бизнеса в России очень сложны.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что почти 76% зарубежных компаний продолжили работать в России, несмотря на заявления многих организаций об уходе из страны.