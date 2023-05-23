Reuters: Raiffeisen склонился к решению передать российский бизнес акционерам

Банковская группа Raiffeisen Bank International склоняется к решению по выводу из своего состава российской «дочки» группы из-за внешнего давления по поводу деловых связей с Россией.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, RBI не удалось найти покупателя для российской части своего бизнеса, при этом идея выделения «дочки» Raiffeisen в России в отдельную структуру одобряется правительством Австрии.

Кроме того, данное решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка и США.

Если выделение российской «дочки» будет успешным, в Австрии будет зарегистрирована новая компания, акционерами которой станут владельцы ценных бумаг RBI.

В конце марта банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».

Уточнялось, что рыночные условия для бизнеса в России очень сложны.

В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что почти 76% зарубежных компаний продолжили работать в России, несмотря на заявления многих организаций об уходе из страны.