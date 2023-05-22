ЦБ России ужесточил требования к кредитованию заёмщиков с высокой долговой нагрузкой

Центральный банк России ужесточил требования к кредитованию заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России сократил макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счёт дестимулирования кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)», — отмечается в заявлении.

Ранее в ЦБ России сообщили о росте доли заёмщиков, которые оформили потребкредиты для уплаты первоначального взноса по ипотеке — за два квартала 2022 года этот показатель вырос в два раза и достиг 7%.