Гросси: ситуация на ЗАЭС крайне неустойчива после отключения энергоснабжения

После отключения энергоснабжения ситуация на Запорожской АЭС «крайне неустойчива». Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

РИА Новости