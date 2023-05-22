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Гросси: ситуация на ЗАЭС крайне неустойчива после отключения энергоснабжения

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После отключения энергоснабжения ситуация на Запорожской АЭС «крайне неустойчива». Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси: ситуация на ЗАЭС крайне неустойчива после отключения энергоснабжения
  • РИА Новости

«Ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива. Мы должны сейчас договориться о защите станции», — написал он в Twitter.

Утром 22 мая электропитание Запорожской АЭС было переведено на дизельные генераторы.

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