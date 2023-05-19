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В Ставропольском крае направили 654 млн рублей на поддержку экспортёров

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В Ставропольском крае в 2023 году направили 654 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на поддержку экспортёров.
В Ставропольском крае направили 654 млн рублей на поддержку экспортёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого Минсельхоза.

«Наибольшую долю в общей структуре экспорта края занимают зерновая отрасль, масложировая продукция, а также мясо и молочная продукция», — отмечается в сообщении.

Основными внешнеэкономическими партнёрами региона остаются Азербайджан, Китай и Грузия.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.

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