В Ставропольском крае направили 654 млн рублей на поддержку экспортёров

В Ставропольском крае в 2023 году направили 654 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на поддержку экспортёров.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого Минсельхоза.

«Наибольшую долю в общей структуре экспорта края занимают зерновая отрасль, масложировая продукция, а также мясо и молочная продукция», — отмечается в сообщении.

Основными внешнеэкономическими партнёрами региона остаются Азербайджан, Китай и Грузия.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.