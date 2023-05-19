В Ставропольском крае направили 654 млн рублей на поддержку экспортёров
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу краевого Минсельхоза.
«Наибольшую долю в общей структуре экспорта края занимают зерновая отрасль, масложировая продукция, а также мясо и молочная продукция», — отмечается в сообщении.
Основными внешнеэкономическими партнёрами региона остаются Азербайджан, Китай и Грузия.
Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.