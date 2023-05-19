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Экономист Масленников спрогнозировал колебания курса доллара в диапазоне 78—82 рублей

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Анастасия Белоусова
Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT спрогнозировал колебания курса доллара от 78 до 82 рублей.
Экономист Масленников спрогнозировал колебания курса доллара в диапазоне 78—82 рублей
  • РИА Новости

«Сейчас нет очевидной доминирующей линии, поэтому я думаю, что в ближайшее время может оказаться в широком диапазоне от 78 до 82 рублей», — считает экономист.

По словам Масленникова, доллар на следующей неделе будет поддержан переговорами законодателей в США по поводу потолка госдолга.

«Скорее всего, на следующей неделе они проголосуют за повышение лимита потолка госдолга, это станет поддержкой доллара, но насколько долго это продлится, сказать трудно», — уточнил он.

При этом Масленников отметил, что фактор, который может повлиять на укрепление рубля, — заявление Центробанка «о более равномерном исполнении бюджета».

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил о коррекции курса доллара после падения на фоне сообщений о дефолте.

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