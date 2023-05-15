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Экономист Беляев заявил о коррекции курса доллара после падения на фоне сообщений о дефолте

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что курс доллара на Московской бирже превысил 79 рублей.
Экономист Беляев заявил о коррекции курса доллара после падения на фоне сообщений о дефолте
  • РИА Новости

По его словам, курс доллара снижался, поскольку это была «информационная реакция» на возможный дефолт в США. 

«Но потом он стал возвращаться на позиции. Можно сделать вывод, что сейчас идёт корректирующее движение наверх. Курс доллара составит 79—81 рубль. О его провале или о дальнейшем росте речи нет», — считает экономист.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая. 

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