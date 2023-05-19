Почти половина объёма экспорта Удмуртии приходится на страны Центральной Азии
- Gettyimages.ru
- © Nikola Stojadinovic
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
По его словам, увеличены поставки молочной сыворотки в Киргизстан. А Камбарский машзавод начал поставлять тепловозы в Казахстан.
Кроме того, Бречалов отметил сотрудничество в области образования. Так, на сегодняшний день в вузах Удмуртии учатся более 800 студентов из стран этого региона.
Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.