Почти половина объёма экспорта Удмуртии приходится на страны Центральной Азии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе заседания Совета глав субъектов под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова заявил, что в целом доля стран Центральной Азии в общем объёме экспорта Удмуртии достигла 49%.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

По его словам, увеличены поставки молочной сыворотки в Киргизстан. А Камбарский машзавод начал поставлять тепловозы в Казахстан.

Кроме того, Бречалов отметил сотрудничество в области образования. Так, на сегодняшний день в вузах Удмуртии учатся более 800 студентов из стран этого региона.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.