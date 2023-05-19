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Почти половина объёма экспорта Удмуртии приходится на страны Центральной Азии

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе заседания Совета глав субъектов под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова заявил, что в целом доля стран Центральной Азии в общем объёме экспорта Удмуртии достигла 49%.
Почти половина объёма экспорта Удмуртии приходится на страны Центральной Азии
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Stojadinovic

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

По его словам, увеличены поставки молочной сыворотки в Киргизстан. А Камбарский машзавод начал поставлять тепловозы в Казахстан.

Кроме того, Бречалов отметил сотрудничество в области образования. Так, на сегодняшний день в вузах Удмуртии учатся более 800 студентов из стран этого региона.

Ранее директор Института нового общества, глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах сотрудничества России и Индии.

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