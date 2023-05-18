Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал подробности о законопроекте про майнинг. По его словам, задержка в принятии документа связана с тем, что не обеспечивалась одновременность принятия всех сопутствующих норм.

«Что касается майнинга, мы близки к тому, чтобы внести законопроект на рассмотрение в первом чтении. Мы его довольно давно внесли, шли долгие процедуры согласования, в ходе которых пришли к выводу, что нужно принимать и другие законы, которые позволят эффективнее использовать норму закона о майнинге», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, майнинг подразумевает создание криптовалют, поэтому их оборот тоже должен быть каким-то образом отрегулирован.

«И мы другим законопроектом вводим специальный экспериментальный режим, который даст возможность оплачивать криптовалютой товары, услуги и всё иное, необходимое для развития нашего рынка. Поправки были внесены в Госдуму в апреле и находятся на согласовании правительства», — уточнил Аксаков.

Он отметил, что также должны быть отрегулированы вопросы, связанные с ответственностью за незаконное использование криптовалют.

«Мы такой законопроект подготовили, полагаю, что он будет принят в пакете с остальными предлагаемыми изменениями», — пояснил депутат.

Ещё одной темой он назвал налогообложение операций с криптовалютой.

«Задержка в принятии законопроекта о майнинге как раз связана с тем, что не обеспечивалась одновременность принятия всех сопутствующих нужных норм из-за разных согласительных процедур в разных ведомствах. Сейчас готовность всех документов высокая, думаю, в июне мы довольно сильно здесь продвинемся», — заключил Аксаков.

Ранее Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что цифровой рубль отвечает потребностям времени и есть технологии и спрос на использование такой формы валюты.