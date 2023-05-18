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МТШ организует конференцию по промышленному дизайну в Москве 22 мая

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Проект «Московская техническая школа» (МТШ) организует в столице конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Она состоится в понедельник, 22 мая.
МТШ организует конференцию по промышленному дизайну в Москве 22 мая

Об этом сообщает РИАМО.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что промышленный дизайн является одним из ключевых элементов развития столичной промышленности.

«Конференция, которую организовала «Московская техническая школа», — важное специализированное мероприятие, позволяющее профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что на сайте «Московской технической школы» открыли запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».

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