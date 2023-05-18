МТШ организует конференцию по промышленному дизайну в Москве 22 мая

Проект «Московская техническая школа» (МТШ) организует в столице конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Она состоится в понедельник, 22 мая.

Об этом сообщает РИАМО. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что промышленный дизайн является одним из ключевых элементов развития столичной промышленности. «Конференция, которую организовала «Московская техническая школа», — важное специализированное мероприятие, позволяющее профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег», — отметил он. Ранее телеканал «360» сообщил, что на сайте «Московской технической школы» открыли запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».