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Politico: ЕС вряд ли включит санкции против трубопроводного газа из России в 11-й пакет

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Государства Европейского союза вряд ли договорятся о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из России.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источник из ЕС.

Как отмечается в материале, существует слишком большое сопротивление со стороны стран, которые зависят от подобных поставок из России.

Уточняется, что обсуждение очередного пакета санкций почти завершено, и на данный момент потенциальная попытка включить в него эту меру вряд ли удастся.

15 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.

По её словам, ЕК фиксирует рост торговли ЕС с другими странами, в процессе которого наблюдается «несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны».

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