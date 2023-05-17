Politico: ЕС вряд ли включит санкции против трубопроводного газа из России в 11-й пакет
Об этом пишет Politico со ссылкой на источник из ЕС.
Как отмечается в материале, существует слишком большое сопротивление со стороны стран, которые зависят от подобных поставок из России.
Уточняется, что обсуждение очередного пакета санкций почти завершено, и на данный момент потенциальная попытка включить в него эту меру вряд ли удастся.
15 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые антироссийские санкции Европейского союза усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения в третьи страны через территорию России.
По её словам, ЕК фиксирует рост торговли ЕС с другими странами, в процессе которого наблюдается «несоответствие между поставками товаров из ЕС транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны».