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ООН: экономика России вернётся к среднесрочному росту в 2024 году

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В 2024 году российская экономика вернётся на траекторию среднесрочного роста, говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и её перспективы».
ООН: экономика России вернётся к среднесрочному росту в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«После официально заявленного спада на 2,1% в 2022 году российская экономика, по прогнозам, немного сократится в 2023 году, а затем вернётся на траекторию низкого среднесрочного роста в 2024 году», — цитирует РИА Новости документ.

Авторы пишут, что российские доходы от экспорта упали в первом квартале 2023 года.

Ранее Центробанк России снизил прогноз по инфляции в 2023 году — ждёт её на уровне 4,5—6,5%.

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