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Подмосковье увеличило экспорт товаров в Индию более чем в 2,5 раза за пять лет

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Московская область нарастила экспорт товаров в Индию более чем в 2,5 раза за пять лет, заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Подмосковье увеличило экспорт товаров в Индию более чем в 2,5 раза за пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © Sasin Tipchai

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В 2022 году из Подмосковья в Индию отправили более 500 т продукции.

Общий товарооборот между Московской областью и Индией вырос более чем на 60% и превысил $158 млн.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.

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