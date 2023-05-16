Подмосковье увеличило экспорт товаров в Индию более чем в 2,5 раза за пять лет
- Gettyimages.ru
- © Sasin Tipchai
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В 2022 году из Подмосковья в Индию отправили более 500 т продукции.
Общий товарооборот между Московской областью и Индией вырос более чем на 60% и превысил $158 млн.
Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.